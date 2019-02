Agropur continuera son régime en visant des économies de 50 millions $

Au terme d'une année 2018 éprouvante, où l'excédent net a dégringolé de 61 %, son chef de la direction, Robert Coallier, a dévoilé cette cible dans le cadre de la 80e assemblée générale annuelle, qui se tenait mercredi à Montréal.

« Nous sommes téméraires et ambitieux », a-t-il lancé en point de presse.

De 2016 à 2018, la coopérative a économisé 118 millions de dollars par l'entremise d'une série d'initiatives, soit 18 millions de plus que sa cible initiale. Interrogé à ce sujet, M. Coallier n'a pas voulu dire la durée sur laquelle ce nouveau programme allait s'échelonner, se limitant à dire qu'Agropur souhaitait récupérer un montant de 50 millions de dollars par année.

Affirmant que l'objectif n'était « jamais de réduire » le personnel, M. Coallier a dit qu'Agropur, qui compte quelque 6400 employés au Canada, allait plutôt continuer à revoir ses « façons de faire ».

C'est certain que je ne peux pas vous dire que tout est sûr, mais de façon générale, notre objectif est toujours le même, c'est de revoir nos processus. Notre objectif premier n'est jamais de faire des mises à pied.

Néanmoins, Agropur avait annoncé en septembre dernier la fermeture de son usine de Saint-Damase, qui lui appartient depuis 2013 après avoir mis la main sur la Fromagerie Damafro, dans laquelle travaillaient quelque 110 personnes.

La production a été transférée à son site de Beauceville, qui vient juste de recevoir une subvention de 4,7 millions de dollars ainsi qu'un prêt sans intérêt de 21,7 millions de la part du gouvernement Legault.

Agropur :

- Fondée en 1938;

- Près de 3160 membres et 8800 employés;

- 39 usines au Canada et aux États-Unis;

- Revenus annuels de 6,7 milliards de dollars (2018);

- Propriétaire de marques comme Oka, Natrel, Iogo et Québon.