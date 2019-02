Une Septilienne parmi la délégation des jeunes entrepreneurs du G20

La Septilienne Mirka Boudreau fera partie de la délégation qui représentera le Canada en mai prochain au Sommet de l'Alliance des jeunes entrepreneurs du G20 qui se tiendra au Japon. Une opportunité exceptionnelle, selon la femme d'affaires qui œuvre dans le domaine minier et qui travaille déjà à l'international.

Elle se joindra à 34 autres entrepreneurs canadiens sélectionnés par Futurpreneur Canada, l’organisme mandaté par le G20 au Canada pour choisir la délégation du Sommet de l’Alliance des jeunes entrepreneurs.

Ces 35 entrepreneurs de 39 ans et moins s’envoleront pour le Japon en mai prochain. Ils y rencontreront les délégués des 19 autres nations.

Ils auront comme mission première de rédiger un communiqué contenant leurs propositions pour les leaders du G20.

Œuvrant dans le secteur minier, la compagnie de Mirka Boudreau, Int-elle corporation, est un entremetteur entre les PME qui fournissent de l'équipement et les grandes entreprises minières.

On devient la force de vente des PME et à l’inverse un soutien aux grandes entreprises pour trouver des fournisseurs. Mirka Boudreau, Int-elle corporation

Mirka Boudreau, qui parle couramment le français, l’espagnol et l’anglais et dont l’entreprise est particulièrement active en Amérique latine, croit que cette opportunité internationale peut offrir un important levier à Int-elle. Elle espère notamment profiter de son voyage au Japon pour visiter des compagnies minières locales.

La jeune entrepreneure Mirka Boudreau dans une usine au Venezuela. Photo : Radio-Canada

Ça représente un levier incroyable pour mon entreprise qui a un grand volet international. Mirka Boudreau, Int-elle corporation

En tout, plus de 600 entrepreneurs des 20 plus grandes économies mondiales seront présents. C’est tout autant une occasion de faire croître leurs entreprises qu’une opportunité de devenir un ambassadeur et de proposer des politiques , explique Fiona Wilson, gestionnaire des relations gouvernementales à Futurpreneur Canada.

Futurpreneur souhaitait que de nombreuses femmes et des personnes de diverses régions fassent partie de l’aventure, selon Mme Wilson.

Bien consciente de la réalité unique de l’entrepreneuriat sur la Côte-Nord, Mirka Boudreau compte parler non seulement au nom de son pays, mais aussi au nom de sa Ville et de sa région lorsqu’elle sera à l’autre bout du monde.