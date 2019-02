Début de l'excavation et des réservations au Club Med le Massif

Les travaux d'excavation du futur Club Med du Massif de Charlevoix commenceront d'ici quelques semaines et l'entreprise annonce que les réservations sont maintenant ouvertes pour les groupes corporatifs.

Le vice-président du Club Med pour l’Amérique du Nord, Xavier Mufraggi, était de passage à Québec mercredi.

Il a notamment assuré que les retards de cet automne, lié à des avis de non-conformité du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), n’auraient aucun impact sur les échéanciers ou le budget du projet.

Le Club Med a d’ailleurs obtenu les autorisations nécessaires pour amorcer les travaux d’excavation du bâtiment principal. Les excavatrices devraient être à l’œuvre d’ici le début du mois de mars pour une ouverture en décembre 2020.

« On n’est pas sur une très grosse empreinte sur la nature, on cherche vraiment à rester sur une plus petite capacité hôtelière pour rester bien en ligne sur la promesse faite à la fois à nos clients puis aux acteurs locaux », a fait valoir le représentant du Club Med.

Xavier Mufraggi, vice-président du Club Med pour l'Amérique du Nord Photo : Radio-Canada

L’entreprise attend toutefois toujours les autorisations pour amorcer les travaux sur les bâtiments adjacents, qui serviront à l’hébergement des clients.

« Il y a un ruisseau et on veut faire les choses adéquatement par rapport à la préservation de ce milieu-là », assure le vice-président.

Débuts des réservations

Par ailleurs, les réservations sont déjà ouvertes pour les groupes corporatifs, soit 20 personnes ou plus pour un minimum de 10 chambres louées.

« Comme on a commencé à parler du projet, on commence à avoir énormément de demandes », se réjouit Xavier Mufraggi, qui estime offrir un produit unique mettant en valeur la région de Charlevoix.

Le Club Med du Massif sera le premier village quatre saisons de la multinationale et le premier à offrir du ski en Amérique du Nord.

Esquisse du projet de Club Med Québec Charlevoix Photo : Club Med Québec Charlevoix

Plus de vols directs?

Le Club Med estime que les touristes qui fréquenteront ses installations entraîneront une hausse d’achalandage de 6 % à l’aéroport Jean-Lesage.

Des pourparlers sont d'ailleurs en cours avec plusieurs grandes compagnies aériennes dans le but d’offrir davantage de vols directs pour Québec.

« On a une clientèle qui est aisée, donc à forte marge pour ces compagnies aériennes », souligne Xavier Mufraggi.