Violences en Haïti, 48 Québécois coincés à Port-au-Prince

Les violentes manifestations qui secouent Haïti depuis plusieurs jours incitent Ottawa à demander à ses citoyens d'« évitez tout voyage non essentiel dans ce pays. » D'ailleurs 48 Québécois sont coincés depuis dimanche à Port-au-Prince et ne peuvent quitter Haïti.

Le groupe de touristes avait acheté un forfait tout-inclus auprès d'Air Transat, forfait qui se terminait dimanche dernier.

Lors du transfert de l'Hôtel Royal Decameron Haïti à l'aéroport, les barricades sur les routes ont forcé le car des touristes à rebrousser chemin. Le groupe devait prendre un autre vol, mercredi, mais le même scénario s'est reproduit, les forçant à réintégrer leur hôtel à Port-au-Prince pour une seconde fois.

Ils se plaignent de ne pas avoir de communication avec leur représentant. Ils disent que l'information leur arrive au compte-gouttes.

La porte-parole d'Air Transat, Debbie Cabana. « On voit qu’il y a des embâcles sur différentes routes dans le pays. Y’a des embâcles aussi qui sont mis à différents moments. Donc ça peut bouger aussi selon les protestations de citoyens. L’objectif c’est vraiment de pouvoir déployer un convoi, donc un transfert, qui soit sécuritaire tout le long et soit accompagné d’une surveillance policière. », explique-t-elle.

Une dizaine de clients d’un autre voyagiste ont été transportés en hélicoptère depuis l’hôtel jusqu’à l’aéroport.

L'agente de voyage Nancy Trépanier a deux clients coincés à l’hôtel. « Je crois qu’Air Transat prend très au sérieux la situation. Moi de mon côté je veux ramener mes clients ici, en sécurité et je me dis pourquoi les autres compagnies ont réussi à les sortir (leurs clients) et qu’Air Transat les sort pas? »

Une autre journée de violence

À quelques mètres des bureaux présidentiels, les confrontations entre les forces de l'ordre et les jeunes, majoritairement issus des quartiers populaires, ont été intenses.

À distance, les deux groupes se sont longuement envoyé et relancé pierres et grenades lacrymogènes.

« C'est une insurrection populaire : les Haïtiens occupent les rues, donc il est clair que Jovenel [Moïse, le président NDLR] n'a d'autre choix que de remettre sa démission », a déclaré Prophète Hilaire, un des protestataires, alors que le cortège défilait encore dans un calme relatif dans la capitale.

Un gouvernement qui ne peut pas donner de la nourriture et de l'eau à son peuple doit démissionner, mais il faut aussi que la bourgeoisie se décide à ne plus accaparer toutes les richesses, car nous, nous sommes plus nombreux du côté des quartiers populaires. Prophète Hilaire

Au moins six morts depuis une semaine

Haïti est plongée depuis le 7 février dans une crise politique profonde : les activités du pays sont paralysées par des manifestations populaires dans les principales villes, souvent hérissées de barricades.

Au moins six personnes ont trouvé la mort depuis le début du soulèvement, jeudi.

Mardi, les 78 détenus d'une prison d'une petite ville du sud du pays se sont évadés, à la faveur d'une manifestation contre le pouvoir qui se déroulait à proximité, selon les témoins.

La colère populaire se cristallise autour de la personne de Jovenel Moïse, au pouvoir depuis deux ans.

Se voyant reprocher par les manifestants de ne pas avoir tenu ses promesses et d'avoir contribué à l'aggravation de la pauvreté, le président haïtien reste muré dans son silence.

Avec les informations de Normand Grondin