Pee-wee : un masque en hommage à Bob Bissonnette

Pendant que des jeunes gardiens de son âge arborent les couleurs de leur équipe ou leur joueur favori sur leur masque, un jeune gardien de but de Saint-Isidore, en Beauce, a plutôt choisi de rendre hommage à l'un de ses chanteurs préférés, Bob Bissonnette.

Antoine Roberge et ses coéquipiers des Rapides de Beauce-Nord étaient en action mercredi matin lors du premier match du 60e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

Le jeune Beauceron de 12 ans a brillé avec de beaux arrêts en troisième période, mais aussi grâce à son masque, peint en mémoire du chanteur Roberto « Bob » Bissonnette, décédé tragiquement en septembre 2015 dans un accident d'hélicoptère.

« J’aime Bob, sa musique et tout, explique Antoine, assis dans le vestiaire au terme du match. Et c’était un bon joueur de hockey en plus », ajoute-t-il.

Il y a quelques années, la seule musique qu’Antoine écoutait, c’est celle de Bob Bissonnette, raconte le père d’Antoine, Steven Roberge. Aux dires du paternel, fiston connaît toutes ses chansons par coeur.

La mort de Bob Bissonnette a beaucoup affecté Antoine. Et au même moment, Antoine cherchait quoi mettre sur son masque, alors l’idée de lui rendre hommage lui est tout de suite venue. Steven Roberge, père d'Antoine

Un Bob en Legos

Antoine et son père ont alors approché l’artiste peintre Steeve Godin de Lévis qui a accepté de se lancer dans le projet, après avoir reçu l'accord de l’entourage de l'artiste.

Partout sur le masque, on retrouve des clins d’oeil à la vie de Roberto Bissonnette, qui a joué dans le hockey junior québécois, mais qui s’est véritablement fait connaître pour ses chansons humoristiques, dont plusieurs sur le monde du hockey.

D’un côté, le visage de Bob Bissonnette est bien en vue et de l’autre, un Bob Bissonnette en Legos, guitare à la main; une demande spéciale d’Antoine qui souhaitait y mettre sa touche personnelle.

Sur la partie arrière du masque, on peut lire les mots « Gorgée » et « Yezeur » que le chanteur utilisait à sa façon et qui ont fait sa marque de commerce lors de ses spectacles.

« J’ai aussi mis une photo de lui quand il jouait à Hull », précise Antoine qui a payé de sa poche pour le travail de l’artiste.

Le derrière du masque d'Antoine Roberge, peint en l'honneur du chanteur Bob Bissonnette. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Le jeune gardien n’a pas l’intention de se départir du masque, même lorsque ce dernier sera devenu trop petit pour lui.

« Quelqu’un lui a déjà offert 1000 $ pour le masque, avance Steven Roberge, mais Antoine a refusé l’offre. »