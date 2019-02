Jérémie-Viktor Lagacé devant le jury le 1er avril

M. Lagacé est accusé du meurtre au premier degré du touriste français, Fabrice Thierry Durand. M. Durant est mort, atteint d'un projectile à la tête, en août 2017, à Saint-André-de-Restigouche.

L'avocat de la défense, Me Marcel Guérin, a obtenu que Jérémie-Viktor Lagacé soit transféré à l’établissement de détention de Sorel-Tracy, où se trouve son cabinet.

L'avocat a également déposé une requête pour effectuer une contre-expertise de l'arme qui aurait servi à commettre le meurtre.

Me Guérin saura si sa requête est acceptée vendredi lors d’une audience préparatoire, où seront également dévoilés s’il y aura ou non des requêtes préliminaires et la durée du procès.