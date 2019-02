On dit souvent que faire partie d'une équipe sportive, c'est aussi avoir une deuxième famille. C'est d'autant plus vrai quand notre enfant joue au hockey, avec toutes les pratiques, les matchs, les tournois et les fins de semaine sur la route. Et cela inclut autant les joueurs que leurs familles qui les suivent partout. Dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, une équipe de hockey a apporté ce sentiment familial à deux des leurs qui sont atteints du cancer.