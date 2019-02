L’apprentissage du français victime de son succès au Canada

Devant cet engouement, le commissaire Raymond Théberge recommande que le ministère fédéral des langues officielles joue un rôle plus fort pour favoriser l’apprentissage de la langue française.

M. Théberge constate qu'il existe plusieurs initiatives locales pour attirer des enseignants de français langue seconde, mais qu'il y a aussi beaucoup de disparités, selon les provinces. Il note dans son rapport que l’offre et la demande d’enseignants en français langue seconde pose problème dans certaines régions de l’Ouest canadien et du Nord, là où le nombre relativement restreint de locuteurs du français, le coût élevé de la vie et l’éloignement peuvent créer des défis uniques .

Le commissaire recommande une stratégie nationale et des investissements de 47 millions de dollars, un montant qui est déjà prévu dans le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023.

Il faut que chaque faculté d’éducation, peu importe où elle est, trouve des façons d’attirer un plus grand nombre de candidate et de candidats. Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada

Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, dévoile son rapport sur la pénurie des enseignants en français langue seconde au Canada. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Le fédéral doit, selon lui, pousser à la création de places supplémentaires dans les universités, et encourager les étudiants à s'engager dans cette filière grâce à des bourses.

Le commissaire recommande aussi de faciliter la reconnaissance des équivalences avec les diplômes étrangers pour attirer des enseignants francophones au Canada.

Il propose, également d'instaurer un niveau acceptable de français pour ceux qui enseignent cette langue aux élèves anglophones et d’uniformiser ce niveau partout au Canada.

