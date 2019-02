Coincées à Haïti, des infirmières des Maritimes secourues par le « SWAT  »

En mission pour offrir des soins de santé aux Haïtiens, deux infirmières et une médecin sont incapables de regagner le Nouveau-Brunswick. Des révoltes contre le président haïtien font rage depuis la semaine dernière et perturbent la sécurité sur les routes et dans les aéroports. Un groupe tactique d'intervention (SWAT) les a sorties d'ennui in extremis.