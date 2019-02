Jeremy Lin se joint aux Raptors : un autre joueur vedette pour Toronto

Surnommé Lin-croyable (Linsanity) à ses débuts avec les Knicks de New York en 2012, Lin est un meneur de jeu.

La franchise torontoise a confirmé la nouvelle par voie de communiqué et sur les réseaux sociaux en soirée mercredi.

La venue à Toronto du basketteur d'origine taïwanaise suscite déjà beaucoup d'engouement au sein de la communauté asiatique, notamment. Originaire de Torrance, en Californie, Jeremy Lin est devenu le premier Américain d'origine taïwanaise à jouer dans la NBA après avoir signé en tant qu'agent libre avec Golden State en 2010.

Deuxièmes au classement de l'Association de l'Est de la NBA, les Raptors semblent mettre le paquet pour percer en séries cette année, grâce à leur attaquant vedette Kawhi Leonard, en plus du meneur de jeu Kyle Lowry, du vétéran Marc Gasol et de jeunes joueurs de talent comme Pascal Siakam et Chris Boucher.

Lin, qui a maintenant 30 ans, n'a toutefois plus l'élan de ses vingt ans.

Blessé à plusieurs reprises et en perte de vitesse au cours des dernières années, il a joué pour une succession d'équipes d'une saison à une autre, des Rockets de Houston aux Lakers de Los Angeles, en passant par les Nets de Brooklyn et les Hawks d'Atlanta, lors de la dernière saison.

Sa moyenne avec les Hawks était de 10,7 points par match.