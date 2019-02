Jeux de la Francophonie : Ottawa se dit déçu de l'appui de Québec envers Sherbrooke

Le gouvernement fédéral se dit prêt à doubler les sommes investies par Sherbrooke et Québec. Avec les montants actuellement sur la table, il y a encore un manque à gagner d'environ 40 millions de dollars.

La ministre Bibeau s'attendait à plus. J'avais perçu que le gouvernement du Québec voulait se positionner comme un joueur phare au sein de l'organisation de la francophonie.

Après l'annonce de Québec, le maire Steve Lussier a lui aussi réagi. Optimiste, il dit vouloir maintenir la candidature de Sherbrooke et soutient que la balle est encore dans le camp des gouvernements qui peuvent négocier entre eux.

C'est un pas dans la bonne direction. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Cependant, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, demeure ferme. On a positionné le montant maximal que l'on pouvait donner. On l'a fixé à 17 millions de dollars et on n'a pas vraiment d'ouverture pour monter plus , a-t-elle dit en fin d'après-midi mercredi.

Le soutien financier du gouvernement Legault reste identique à celui initialement proposé par le gouvernement libéral précédent.

On a regardé trois critères : l'acceptabilité sociale, la faisabilité et les coûts. On a regardé les trois critères et les différents scénarios. On a regardé ce que les Québécois sont prêts à payer. On veut faire une saine gestion des finances publiques. On estime que 17 millions de dollars, c'est adéquat.

À la sortie du conseil des ministres, Nadine Girault a rappelé que Sherbrooke a diminué d'environ 35 % sa participation financière depuis 2015. La Ville prévoit investir 5,5 millions de dollars plutôt que les 8,5 millions prévus dans son premier dossier de candidature.

Ainsi, Ottawa se retrouverait avec une facture de 61,5 millions de dollars. Un montant situé au dessus son engagement initial, soit celui de payer jusqu'à 50 % de la facture.

La Ville de Sherbrooke a répété qu'elle n'augmentera pas son bugdet de 5 millions et demi de dollars établi lundi en séance extraordinaire.