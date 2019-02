Saint-Luce et Price ont un projet de camping municipal

Les deux municipalités ont reçu une subvention de 22 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et investissent 11 000 $ chacun pour effectuer une étude de faisabilité.

On voulait trouver une solution puisqu’on a un développement touristique qui est croissant.

Plusieurs sites sont actuellement considérés, incluant des sites près du fleuve, de la rivière Mitis et dans les terres.

Le maire de Price et préfet de la Mitis, Bruno Paradis, ajoute que les deux municipalités sont ouvertes à ce que d’autres se joignent au projet

Plus on va être [nombreux], l’offre va être encore meilleure et le risque va être encore moins grand.

Bruno Paradis, maire de Price et préfet de la Mitis