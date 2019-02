Les pee-wee au rendez-vous malgré la tempête

La neige et le vent n’ont pas réussi à chambouler le déroulement du 60e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Les joueurs étaient sur la glace à l’heure mercredi matin.

Dès 9 h 15, les Rapides de Beauce-Nord et les Gouverneurs 2 de Sillery-Sainte-Foy ont sauté sur la glace pour le premier duel de cette édition 2019 remporté par les représentants de la Beauce.

Le tournoi a commencé à l'heure malgré des conditions hivernales difficiles à l'extérieur du Centre Vidéotron. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

« Ça s’est bien passé, on a travaillé en équipe, ç’a bien été », a commenté Nathan Roy après la rencontre, fier de la victoire de son équipe.

« Le stress est passé, mais au début ça été un peu difficile, les joueurs étaient nerveux », a ajouté l’entraîneur adjoint des Rapides, Gaétan Cyr.

Devancer la tempête

Au moins, les joueurs et surtout les parents beaucerons n’ont pas eu à composer avec le stress d’affronter la tempête pour arriver à temps pour leur match.

Les organisateurs du tournoi avaient avisé toutes les équipes de l'extérieur de la ville qui étaient en action mercredi, de prévoir leurs déplacements la veille de leur match et ainsi éviter les mauvaises surprises. Toutes les équipes, sauf une formation de l’Outaouais, ont suivi le conseil.

« On a couché à Québec », raconte Éric Gingras, père de Justin qui s’aligne avec les Éperviers de Bellechasse. On savait que la tempête s’en venait alors on est resté sur la Rive-Nord [de Québec]. C’était une très bonne décision. »

Les Éperviers de Bellechasse pouvaient compter sur les encouragements de leurs partisans présents dans les estrades du Centre Vidéotron mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

« Les équipes ont toutes bien reçu le message, se réjouissait Éric Chiasson, coordonnateur du tournoi. Tout le monde s’est présenté. On a commencé à l’heure. Il y a des équipes qui jouent un peu plus tard et qui sont sur la route en ce moment. Ça se passe super bien. »

Dix rencontres sont prévues mercredi au Centre Vidéotron.