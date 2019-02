Maestria : 10 millions de dollars pour pallier l'absence de logements sociaux

Ainsi, Devimco versera 2,6 millions de dollars dans le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels de la Ville de Montréal.

De plus, le Fonds immobilier de solidarité FTQ a promis d'investir 7,5 millions de dollars dans des projets de logements sociaux de l'arrondissement de Ville-Marie, ailleurs au centre-ville.

Aucun autre détail n'a été dévoilé. Ainsi, on ne sait pas encore exactement la nature des projets qui seront financés. On ne sait pas non plus quand l'argent sera versé.

Les deux tours de la Maestria domineront complètement le Quartier des spectacles. Photo : Lemay

Cette entente a été annoncée mardi soir par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors de la première séance du conseil d'arrondissement de Ville-Marie depuis les Fêtes.

Au moment de publier, mercredi midi, les promoteurs avaient fait le choix de ne pas réagir publiquement à cette information.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura pas de logements sociaux dans la Maestria. Mais la responsable du dossier à l'arrondissement, la conseillère Sophie Mauzerolle, indique que le projet est « de plein droit » et que ses promoteurs n'étaient pas obligés de contribuer financièrement à la construction de nouveaux logements sociaux.

« Moi je pense que c'est un très, très bon signal qui est envoyé, de dire qu'on est capables de travailler main dans la main avec les promoteurs, sans qu'il y ait de contraintes », a-t-elle indiqué mercredi. « On voit qu'il y a une bonne foi de leur part, un peu dans l'esprit de ce qui va éventuellement être le règlement "20/20/20". »

L'expression « 20/20/20 » se réfère à la promesse faite par Projet Montréal en campagne électorale selon laquelle les grands projets immobiliers devraient inclure 20 % de logements sociaux, 20 % de logements abordables et 20 % de logements de trois chambres et plus.

Cette nouvelle réglementation devrait être annoncée en 2019, affirme l'administration. Mais Sophie Mauzerolle admet qu'elle pourra difficilement s'appliquer de manière rétroactive à un projet comme Maestria, qui a déjà été officiellement déposé devant l'arrondissement.

L'administration Plante espère par ailleurs que le règlement « 20/20 /20 » lui permettra de remplir une autre promesse faite lors de la dernière campagne électorale, qui consiste à ajouter sur son territoire 6000 logements sociaux et 6000 logements abordables d'ici la fin de son mandat, en 2021.

Des tours de 58 et 55 étages

La séance ordinaire de mardi soir a été l'occasion de discuter pour la première fois du projet Maestria au conseil d'arrondissement.

Le projet a passablement évolué depuis son dévoilement, fin novembre. Le nombre d'étages, notamment, a été révisé à la hausse. L'une des tours en comptera 58 – un sommet dans la métropole.

Le comité consultatif d'urbanisme a émis deux avis favorables au projet dans les trois derniers mois. Le sommaire décisionnel soumis aux élus de l'arrondissement précise même que « la proposition [...] présente plusieurs avantages par rapport à la version actuellement autorisée », soit l'ancien projet de tours de bureaux de Canderel.