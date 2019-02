Peut-on diriger un musée national sans parler français?

Un texte de Kevin Sweet

Alexandra Suda impressionne dès la première poignée de main. Elle est grande, voire statuesque, et entre dans une pièce d'un pas confiant et portée par toute l'énergie que peuvent lui octroyer ses 38 ans.

Son parcours s'avère tout aussi impressionnant : des études dans des institutions académiques prestigieuses au New Jersey (Princeton) et à New York (Institut des beaux-arts), ainsi que des postes dans des musées de renom comme le Metropolitan Museum of Art et le Musée des beaux-arts de l'Ontario. Elle détient aussi un doctorat en histoire de l'art.

La trentenaire semble avoir toutes les compétences académiques et professionnelles pour diriger le Musée des beaux-arts du Canada. Ses compétences linguistiques pourraient quant à elles être qualifiées de « fonctionnelles ». Alexandra Suda comprend le français et peut prononcer un discours dans la langue de Molière, mais il lui est impossible d'entrenir des conversations.

Ainsi, au-delà des salutations telles « bonjour » et « comment ça va? », cette première entrevue avec la nouvelle directrice du MBAC se déroule en anglais. Même lorsqu'une question lui est posée en français.

Je peux te comprendre , répond l'Ontarienne, qui appris le français à l'école primaire et lors de ses études post-secondaires en art européen. Mais elle n'a jamais été plongée dans un univers bilingue comme elle le sera à Ottawa.

Mme Suda espère qu'habiter dans la capitale fédérale, et d'avoir ses deux enfants dans une école francophone, vont lui permettre d'améliorer son français.

J'ai hâte de profiter de cette occasion pour continuer à apprendre le français et m'en servir en tant que profesionnelle, mais aussi comme citoyenne. Alexandra Suda, directrice du Musée des beaux-arts du Canada

Donne-moi quelques mois et on fera cette entrevue en français , lance-t-elle d'ailleurs avec un sourire confiant.

Bilingue dans cinq ans?

Selon Diana Nemiroff, anciennce conservatrice au Musée des beaux-arts, les candidats qui sont parfaitement bilingues et qui possèdent les compétences nécessaires pour diriger l'institution sont rares.

À ce niveau, on aurait un petit bassin de gens qui seraient éligibles pour ce poste. Alors, trouver quelqu'un qui a toutes les qualités qu'on cherche est très difficile. Naturellement, je trouve que ça serait souhaitable qu'elle soite bilingue , soutient Mme Nemiroff.

De toute l'histoire de l'institution, seul quatre directeurs étaient bilingues, dont les trois derniers, soit Shirley Thompson, Pierre Théberge et Marc Mayer.

Pour le député néo-démocrate François Choquette, qui est aussi le porte-parole en matière de langues officielles de son parti au fédéral, cette nomination ranime tout le débat autour de l'importance accordée aux compétences linguistiques dans le processus de sélection de haut dirigeant au pays.

Ça envoit un très mauvais message lorsqu'on a des postes de très haute direction où les compétences linguistiques ne sont pas assez élevées , fait valoir M. Choquette.

Alexandra Suda devra suivre des cours de français avec comme objectif d'être parfaitement bilingue d'ici à la fin de son mandat dans cinq ans.

Dans le monde muséal, ceux qui connaissent ne s'inquiètent pas quant à sa capacité d'apprendre rapidement.

Je sais qu'[Alexandra] veut absolument parfaire son français, c'est déjà une personne qui parle d'autres langues. Mais je l'encourage. Je suis certain qu'elle aura la détermination et la volonté de s'améliorer rapidement , explique Nathalie Bondil, la directrice du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), jointe à Paris.

Par ailleurs, Mme Bondil se réjouit surtout de voir une autre femme accéder à une tel poste.