Affaire SNC-Lavalin : réunion d’urgence du comité de la justice

Le comité de la justice de la Chambre des communes compte réclamer le témoignage de l'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould et de proches de Justin Trudeau lors d'une réunion d'urgence concernant l'affaire SNC-Lavalin cet après-midi à Ottawa.

Les membres doivent décider aujourd’hui s’ils comptent mener une enquête exhaustive pour faire la lumière sur des allégations de possible ingérence du bureau du premier ministre Justin Trudeau auprès de l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould.

Justin Trudeau a démenti les informations rapportées par le Globe and Mail et selon lesquelles l'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould aurait refusé une demande du bureau du premier ministre qui réclamait la négociation d'une entente plutôt qu'un procès dans le dossier de fraude et de corruption de SNC-Lavalin.

« Il est évident que le premier ministre tente de cacher la vérité et c’est pourquoi le comité de la justice va se réunir aujourd’hui », a déclaré en point de presse le député Pierre Paul-Hus, porte-parole du Parti conservateur en matière de sécurité publique et de protection civile.

Le député conservateur a indiqué qu’il souhaitait notamment entendre l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould, le procureur général David Lametti, le greffier du Conseil privé Michael Wernick ainsi que quatre hauts responsables du cabinet Trudeau : Katie Telford, Gerald Butts, Mathieu Bouchard et Elder Marques.

« Cette liste de témoins est raisonnable et dans ce contexte nécessaire. Des membres séniors du bureau du premier ministre ont déjà par le passé témoigné devant des comités parlementaires et la situation actuelle le justifie », a ajouté le député.

Des versions différentes

Pierre Paul-Hus a souligné que, depuis que ces allégations d’ingérence ont fait surface, « le premier ministre a changé sa version des faits à plusieurs reprises ».

« Il a commencé par nier. Il a ensuite admis que des discussions avaient eu lieu. Puis, par l’intermédiaire de sources anonymes dans des reportages médiatiques, il a sali la réputation de madame Wilson-Raybould. Il a ensuite fait l’éloge de madame Wilson-Raybould, disant que sa présence au cabinet parle d’elle-même », a-t-il dit.

Tout a changé hier. Elle a démissionné du cabinet et M. Trudeau a de nouveau changé de discours, la blâmant de ne pas dénoncer l’inconduite de son propre bureau. Le député conservateur Pierre Paul-Hus

Justin Trudeau a dit lundi ne pas comprendre la démission de la ministre des Anciens Combattants, Jody Wilson-Raybould, qui, selon lui, est « incompatible » avec les discussions qu'il a eues avec elle.

M. Trudeau a dit regretter que l'ex-ministre de la Justice ne lui ait pas fait part personnellement des problèmes qu'elle aurait pu constater dans la gestion du dossier SNC-Lavalin.

Le départ de Jody Wilson-Raybould est survenu un jour après que Justin Trudeau a suggéré, tandis qu'il se trouvait en Colombie-Britannique, que Mme Wilson-Raybould aurait démissionné du Conseil des ministres si elle avait senti qu'elle faisait l'objet de pressions indues.

Le député conservateur Pierre Paul-Hus a déploré le fait que le président du comité de la justice, Anthony Housefather, ait déjà annoncé qu’il n’appuierait pas la requête.

« Je lui réponds à lui et tous les membres libéraux du comité de la justice que la vérité est au-dessus de toute partisanerie. […] Si les libéraux défont ou affaiblissent notre motion de quelque façon que ce soit, ce ne sera rien de moins qu’une admission de culpabilité », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le commissaire fédéral aux conflits d'intérêts et à l'éthique a annoncé qu'il ouvrait une enquête sur des allégations voulant que le gouvernement libéral ait fait pression sur le ministère de la Justice pour aider la firme d'ingénierie dans le cadre des poursuites intentées contre l'entreprise.