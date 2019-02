Un Français réussit l’Arctic Ultra jusqu’à Dawson à pied

Le Français Thierry Corbarieu est le grand vainqueur de l'ultra-marathon Arctic Ultra. Il a réussi à marcher les 692 km qui séparent Whitehorse de Dawson en un peu plus de neuf jours.

Les organisateurs affirment que l’athlète a gardé le rythme tout au long de la course sans faire d’erreur dans la gestion du froid et malgré des conditions de piste difficiles.

L’Américain Christof Teuscher est également arrivé à Dawson dans la nuit de mardi à mercredi en deuxième position.

Les conditions météorologiques ont été particulièrement froides cette année, les participants ayant quitté Whitehorse par des températures avoisinant les -40 degrés Celsius.

L’Arctic Ultra qui en est à sa 16e tenue compte plusieurs catégories: marathon, 160 km, 482 km et tous les deux ans, 690 km jusqu’à Dawson. Les participants peuvent être à pied, à vélo ou en skis.

Thierry Corbarieu en était à sa première participation à l'Arctic Ultra. Photo : Mark Kelly

Quarante et un athlètes en provenance de 21 pays ont participé cette année dans la catégorie de la plus longue distance.

Les abandons ont été nombreux. Plus de la moitié des participants ont abandonné depuis le début de la course.

L’événement a fait l’objet de critiques l’an dernier après qu’un athlète italien ait fait l’objet d’amputations de ses deux pieds et d’amputations partielles de ses deux mains.

Depuis, les organisateurs ont révisé le processus d’inscription et n’acceptent plus que ceux qui peuvent s’exprimer adéquatement en anglais et qui prennent part à un atelier de gestion du temps froid.