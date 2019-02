30 ans de tramway à Grenoble : l'impact sur les banlieues

Comme Québec, la ville de Grenoble en France est aux prises avec un problème d'étalement urbain et doit trouver des façons de densifier son territoire et limiter les déplacements en auto solo. En 2015, une ligne de tramway de 11 kilomètres a été ajoutée pour desservir la banlieue nord et alléger la pression sur le réseau routier. Près de 5 ans plus tard, le projet a-t-il eu l'impact souhaité? État des lieux.