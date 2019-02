Déneigement: ne fondez pas pour le sel quand le froid devient polaire

« Le sel devient moins efficace dès que les températures descendent en dessous de -10°C », explique Chris McGeachy, un porte-parole de la Ville de Calgary.

Il suggère d’épandre un autre type de substance abrasive comme du sable, du gravier ou de la litière pour chat, après qu’un trottoir ait été déneigé.

« C’est toujours une bonne idée de pelleter les trottoirs [car] si vous ne le faites pas, la neige devient dure et compacte au fur et à mesure qu’on marche dessus [...] et elle peut devenir glissante » comme une patinoire, prévient M. McGeachy.

Ce dernier rappelle que les propriétaires sont responsables de déblayer le trottoir longeant leur logement dans les 24 heures qui suivent la fin d’une tempête. Ceux qui ne le font pas s’exposent à une amende pouvant grimper à 750 $.