Ford rappelle près de 1,5 million de camionnettes F-150

La compagnie précise que les modèles touchés sont ceux qui ont été fabriqués entre 2011 et 2013 et qui sont équipés d'une transmission automatique à six rapports.

Ces transmissions pourraient rétrograder sans avertissement en première vitesse, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle, précise le constructeur.

Une défaillance du capteur responsable de relayer l'information au système de transmission serait la cause du problème.

Au moins cinq incidents entraînés par ce problème ont été rapportés au constructeur dont un qui aurait causé des blessures au conducteur du véhicule surpris par une rétrogradation soudaine.

Les propriétaires de camionnettes F-150 dotées de cette transmission seront informés par écrit à compter du 4 mars prochain.

Les concessionnaires de la bannière offrent une mise à jour du logiciel de contrôle du groupe motopropulseur afin de corriger le problème.

Les camionnettes Ford de la série F sont les véhicules les plus vendus aux États-Unis.