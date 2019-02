La tempête en route vers la Côte-Nord

La tempête hivernale, qui a déjà laissé plus de 25 centimètres de neige sur Montréal, la Montérégie et l'Outaouais , se dirige vers la Côte-Nord. Des avertissements de tempêtes hivernales sont en vigueur pour la région.

Les secteurs situés entre Tadoussac et Forestville pourraient recevoir jusqu’à 25 centimètres de précipitations dans les prochaines heures. En raison de la forte neige et de la poudrerie, Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour ces secteurs.

La tempête devrait perdre de la vigueur en voyageant vers l’est. Une quinzaine de centimètres de neige devraient tomber entre Baie-Comeau et Sept-Îles ainsi qu’à Anticosti.

De son côté, la Minganie pourrait recevoir une dizaine de centimètres et les secteurs de la Basse-Côte-Nord, environ cinq centimètres.

Un avis de poudrerie est toutefois en vigueur entre Baie-Comeau et Blanc-Sablon, ainsi qu’à Anticosti.

Écoles fermées

Toutes les écoles de la Commission scolaire de l'Estuaire sont fermées, mercredi, en raison des conditions climatiques et routières difficiles.

Conditions routières

Sur la route 138, la circulation est interdite aux véhicules lourds entre Tadoussac et Forestville en raison des conditions météorologiques difficiles. La chaussée est enneigée dans ces secteurs.

Traversées entre Matane et la Côte-Nord

La Société des traversiers du Québec (STQ) annule les départs de son avion entre Mont-Joli et la Côte-Nord mercredi en raison des conditions de vol difficiles. Le CTMA-Voyageur ne traversera pas non plus. La STQ doit encore faire des essais avec les rampes et le navire Apollo pour que le traversier soit prêt pour son entrée en service jeudi.