Tempête : les déplacements se compliquent dans l'ouest de la région

Pour l'instant, la chaussée est enneigée partout sur le réseau routier et la visibilité est réduite sur l'autoroute 85 dans le secteur de Témiscouata-sur-le-Lac ainsi que sur l'autoroute 20 et la route 132 de La Pocatière à Rimouski. Une portion de l'autoroute 20 est fermée un peu plus à l'ouest, entre Lévis et Montmagny.

La Sûreté du Québec rapporte quelques sorties de route, mais aucun incident majeur.

Des avertissements de tempête hivernale sont en vigueur pour l'ensemble de la région. De 15 à 25 centimètres de neige sont attendus pendant la journée et des vents allant jusqu'à 60 km/h pourraient causer de la poudrerie.

Cours suspendus et entreprises fermées

La tempête hivernale a forcé plusieurs écoles à suspendre les cours.

La Commission scolaire des Phares a suspendu les cours pour la journée pour toutes ses écoles ainsi que ses centres de formation professionnelle. La situation sera révisée plus tard concernant les cours en soirée.

La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs suspend également les cours pour la journée et en soirée pour toutes les écoles de son territoire.

La Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup suspend les cours en matinée dans les écoles primaires et secondaires. Les centres de formation professionnelle sont fermés pour la journée.

Les cégeps de Rimouski et de La Pocatière, ainsi que l'Institut maritime du Québec ( IMQInstitut maritime du Québec ), suspendent également les cours.

Bombardier La Pocatière, de même que Viandes duBreton, à Rivière-du-Loup ont également fermé leurs portes pour la journée.

La poudrerie complique les déplacements au Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Orléans Express annule ses départs

La compagnie d'autocar Orléans Express a aussi annoncé qu'elle annulait plusieurs départs. Tous les autres sont conditionnels à l'état des routes.

Tous les départs suivants sont annulés :

9 h Gaspé vers Rimouski

9 h 30 Québec vers Montréal

9 h 45 Québec vers Rimouski

14 h 55 Rimouski vers Gaspé

15 h Rimouski vers Gaspé

Traversées annulées

En raison de la météo, la Société des Traversiers du Québec suspend sa desserte aérienne entre la Côte-Nord et la Rive-Sud.