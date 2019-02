La tempête entraîne la fermeture de routes et d’écoles

La neige et les rafales qui soufflent sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean rendent la circulation difficile. Des routes et des écoles sont fermées pour la journée.

C’est le cas de la route 169 entre Alma et Hébertville, ainsi que la route 170 entre Saint-Gédéon et Saint-Bruno. Le rang 6 et le rang Saint-Alphonse à Saint-Bruno sont aussi fermés à la circulation, de même que le rang qui lie Hébertville et Hébertville-Station.

La route 172, près de Saint-Ambroise, est secouée par les rafales. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Pour se rendre du Saguenay vers le Lac-Saint-Jean ou l’inverse, les conducteurs n’ont d’autres choix que de passer par la route 172, où la visibilité est aussi réduite.

Certaines routes rurales sont aussi fermées à Saguenay.

Cours suspendus

Toutes les écoles du Lac-Saint-Jean sont fermées pour la journée, tant à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets qu'à la Commission scolaire Lac-Saint-Jean. C'est le même scénario au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé.

L'École secondaire Camille-Lavoie est l'un des établissements où les cours sont suspendus pour la journée à Alma. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

De plus, le Collège d'Alma et le Cégep de Saint-Félicien ont aussi décidé de suspendre les cours en raison de la tempête.

Les écoles du Bas-Saguenay sont également fermées et le transport scolaire entre La Baie et Saint-Félix-d’Otis est suspendu. Les services de garde sont toutefois maintenus.