Sherbrooke dans la tempête, les écoles en Estrie sont fermées

La tempête annoncée est bel et bien arrivée. Toutes les commissions scolaires de l'Estrie ont décidé de fermer les portes de leurs établissements. En Montérégie, la Commission scolaire Val-des-Cerfs a fermé mardi soir écoles et services de garde.

À la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, les écoles sont fermées et les cours de jour et de soir de l'école Le Goéland, du Centre Saint-Michel et du Centre 24-Juin sont annulés. Les employés sont toutefois attendus au travail. Seul le service de garde de l'école du Touret est fermé.

La Commission Eastern Townships a décidé de fermer autant ses services de garde que les écoles. Le personnel peut rester à la maison.

Le Séminaire de Sherbrooke et le Collège du Mont-Notre-Dame sont aussi fermés.

Dans les Hauts-Cantons, les écoles sont fermées, mais les services de garde demeurent toutefois ouverts. Le personnel est tenu de se présenter au travail.

Pour ce qui est de la Commission scolaire des Sommets, les écoles, les centres et le siège social sont fermés. Le personnel peut rester à la maison, tandis que les parents doivent valider avec leur service de garde respectif s'il est ouvert ou non.

Le Cégep ouvert

Toutefois, au Cégep de Sherbrooke, le début des cours est retardé à 10 h 30 en raison des conditions climatiques. Le personnel est prié de se rendre au travail pour 10 h.

L'Université de Sherbrooke est également ouverte, mais le campus de Longueuil est, quant à lui, fermé.

Le service de livraison de repas de Sercovie, la popote roulante, n'aura pas lieu aujourd'hui. L'organisme annule également toutes ses activités.

Les déplacements seront difficiles dans la journée de mercredi. De forts vents viendront se mêler à la neige, ce qui risque de créer de la poudrerie. En Estrie, les rafales de vent devraient atteindre 50 km/h.

La Société de transports de Sherbrooke a d'ailleurs annoncé mercredi matin que son service sera offert gratuitement toute la journée.