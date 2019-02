Québec paralysée par la tempête : les activités du Carnaval annulées

Écoles, cégeps, autoroutes et université fermés : ironiquement, la « pire tempête de l'hiver » force même l'annulation des activités de « la fête de l'hiver », le Carnaval de Québec, pour le reste de la journée.

Tous les sites du Carnaval sont fermés afin de ne pas compromettre la sécurité du public.

L'organisation a d'ores et déjà indiqué que les activités de la « fête de l'hiver » reprendront jeudi midi.

Avions cloués au sol

Pendant ce temps, presque tous les avions sont cloués au sol à l'aéroport Jean-Lesage depuis mercredi matin.

Les voyageurs doivent composer avec des retards ou des annulations.

La série de camions déneigeurs qui maintient l'une des deux pistes de l'aéroport de Québec sur l'asphalte #rcqc pic.twitter.com/HARD6JjY4a — Pierre-Alexandre Bolduc (@p_abolduc) February 13, 2019

Des déneigeuses s'affairent actuellement à déblayer les pistes d'atterrissage.

Le retour à la normale est prévu pour le milieu de l'après-midi si tout se passe bien.

Des déneigeuses déblaient les pistes de l'aéroport Jean-Lesage. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Touristes impressionnés

Des touristes français rencontrés sur place font d'ailleurs confiance à l'expertise québécoise pour leur permettre de prendre leur vol de retour en milieu d'après-midi.

Gérald Bourlon et Corrine Petit sont impressionnés de vivre une tempête au Québec.

« Pour nous, c'est étrange. Parce que vous savez, dès qu'on a deux millimètres de neige, en France, c'est la guerre. Pour nous, c'est magnifique », s'exclame Gérald Boulon.

« Vous savez conduire quand même par des temps comme ça, alors que nous, pas du tout, en France », ajoute sa conjointe, Corrine Petit.

Les voyageurs doivent faire preuve de patience à l'aéroport Jean-Lesage. Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Université Laval et écoles fermées

Pour sa part, l’Université Laval a pris la décision de suspendre toutes ses activités pour la journée et la soirée.

C'est la première fois depuis 2016 que le campus est fermé aux étudiants pour une journée entière. Le 15 mars 2017, l'Université Laval avait annulé les cours pour l'avant-midi seulement.

Ce piéton tente tant bien que mal de traverser le boulevard Laurier. Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Les écoles et cégeps de la grande région de Québec sont aussi fermés.

La Ville de Lévis a demandé à ses employés de rester à la maison. Une première depuis 2002.

Radio-Canada / Tanya Beaumont

Radio-Canada / Raymond Routhier

Radio-Canada / Gaétan Bergeron

Radio-Canada / Raymond Routhier

Radio-Canada / Hans Campbell

Radio-Canada / Edith Hammond

Radio-Canada / Maxime Corneau

Fin de la gallerie de 8 item s.

Artères majeures fermées

À l’heure de pointe, plusieurs artères majeures étaient fermées ce matin. L'autoroute Dufferin-Montmorency est toujours fermée à la circulation entre François-de-Laval et la côte de la Potasse, ainsi qu'à la hauteur de Félix-Leclerc.

Le pont de l'Île-d'Orléans a été fermé à 8 h 36, avant que la Sûreté du Québec ne fasse traverser les automobilistes par convois.

Les voitures sont littéralement ensevelies par la neige sur la rue Richelieu. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

L'autoroute 20 est également fermée dans les deux directions entre Lévis et Montmagny depuis 3 h 30 cette nuit. Des conducteurs ignorent toutefois les fermetures de route, ce qui a causé des incidents.

« Il y a beaucoup de poudrerie en ce moment sur le réseau routier. La visibilité est nulle par endroits. La chaussée est enneigée, il y a présence de lames de neige. Il faut être extrêmement prudent si on doit sortir », explique la porte-parole du ministère des Transports, Émilie Lord.

Transports en commun

Plusieurs autobus du RTC et de la STLévis accusent du retard.

Interrompu depuis le début de la journée, le service de traversier entre Québec et Lévis devrait reprendre vers 15 h.

Le transporteur par autocars Orléans Express a annulé ses départs au cours de l'avant-midi.

Des sorties de route sont à déplorer sur le réseau routier de la grande région de Québec. Le Service de police de la Ville de Québec est intervenu dans 14 accidents routiers sur son territoire entre minuit et 9 h. La plupart n'ont toutefois pas causé de blessures.

Une opération déneigement a d'ores et déjà été annoncée par la Ville de Québec dans la plupart des rues de la capitale la nuit prochaine.

D'ici là, les autorités conseillent d'ailleurs d'éviter tout déplacement qui n'est pas essentiel.

Collecte des ordures difficile

La collecte des ordures a lieu malgré tout à Québec. La Ville prévient toutefois qu'il y aura du retard.

« Si vos bacs doivent être collectés aujourd’hui, placez-les dans votre entrée jusqu’à ce que le collecteur les ramasse. Si vos bacs ne sont pas pleins, attendez la prochaine collecte », indique la Ville de Québec sur les réseaux sociaux.

Déneigeurs et automobilistes partagent la route sous la tempête. Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Déjà 27 centimètres

Vers 13 h, 27 centimètres de neige étaient tombés à l’aéroport Jean-Lesage depuis le début des précipitations, hier soir. Il tombait entre 2 et 3 centimètres à l'heure au plus fort de la tempête.

Environnement Canada prévoit qu'il tombera au total entre 30 et 35 centimètres de neige à Québec et entre 40 et 45 dans la région de Charlevoix.

Les automobilistes doivent faire preuve de patience pour traverser les ponts derrière les déneigeuses. Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Des forts vents s'ajoutent aux précipitations, ce qui cause de la poudrerie.

Des rafales de 85 km/h ont été enregistrées sur l'île d'Orléans.

Les tout-petits peuvent néanmoins se promener, rue Saint-Jean, grâce au traîneau. Photo : Radio-Canada / Bruno Savard

L'intensité de la tempête devrait diminuer cet après-midi.