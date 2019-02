L'est du pays sous la neige

La puissante tempête hivernale qui balaye maintenant l'est du Québec et les Maritimes a laissé d'importantes quantités de neige qui compliquent considérablement les déplacements routiers et le transport aérien, notamment dans les régions de Montréal et de Québec, où les opérations de déneigement peinent à suffire à la tâche.

Entre 30 et 40 centimètres de neige en tout sont tombés sur les régions de Montréal, de la Montérégie et de l'Outaouais depuis mardi soir. L'Estrie aurait reçu des précipitations de 25 à 30 centimètres de neige.

Rene Lanteigne, de Deux-Montagnes, dégage son entrée au grand bonheur de son chien. Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Du côté de Québec et de la Beauce, on estimait la bordée entre 25 et 35 centimètres. Les gens de Charlevoix vont ajouter quelques centimètres supplémentaires.

Les régions de l'est, comme le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, devaient recevoir leur part de la tempête en fin de journée et en soirée.

La tempête hivernale doit laisser jusqu'à 40 centimètres de neige dans le Haut-Saint-Laurent, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse.

Les déplacements sont difficiles partout sur le réseau routier et sont gênés par la poudrerie et des lames de neige dans les secteurs exposés aux grands vents. La chaussée varie d'enneigée à très enneigée selon les secteurs.

Postes Canada est en état d'« alerte rouge » d’interruption de livraison du courrier pour le Québec, l’est de l’Ontario incluant Ottawa, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince- Édouard et la Nouvelle-Écosse. « La livraison reprendra dès qu’elle pourra se faire de façon sécuritaire », a indiqué le service postal national.

Au Québec, les autorités sont sur le qui-vive afin d'apporter le soutien nécessaire à la population en cas de besoin, notamment sur le réseau routier.

Nos équipes de ⁦‪la sécurité publique⁩ et ⁦Transports Québec⁩ assurent une vigie constante partout au Québec. Si vos déplacements ne sont pas essentiels, il est préférable d'éviter les risques en restant à la maison ce matin. Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique

En Ontario, un carambolage est survenu entre 20 véhicules sur l'autoroute 401. La Police provinciale de l'Ontario (PPO) a fermé les voies de l'autoroute en direction ouest, près de Milton, dans la grande région de Toronto.

Évitez les déplacements inutiles

Une résidente dégage son véhicule enseveli sous la neige dans une rue de Montréal. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Sur les voies rapides, les déneigeuses sont à l'oeuvre, mais les accumulations sont importantes. Cela réduit souvent la chaussée à une seule voie, parfois même à deux traces de pneus dans les secteurs plus venteux.

Les entrées et sorties d'autoroute sont souvent remplies de neige, même si les voies rapides sont déblayées. Les routes rurales et nationales sont aussi très enneigées et la visibilité y est de réduite à nulle.

La Sûreté du Québec (SQ), qui a sensiblement augmenté ses effectifs sur le réseau routier, ne rapporte que quelques dizaines de sorties de routes sur l'ensemble du territoire.

Pour ceux et celles qui doivent sortir, le mot d’ordre est de ralentir et de laisser suffisamment de distance devant soi pour être capable de freiner en cas d’urgence.

On demande à tous les conducteurs, j’inclus les automobilistes et les camionneurs là-dedans, de ralentir, d’adapter leur conduite aux conditions routières. Même si c’est écrit 100 km/h, les gens peuvent recevoir une contravention s’ils n’adaptent pas leur conduite aux conditions routières. Claude Denis, Sûreté du Québec

« Assurez-vous d’être bien vu et de bien voir les autres », ajoute le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Denis, en rappelant l’importance de bien déneiger les véhicules, leurs phares et leurs feux de position avant de prendre la route.

Les fermetures de route se comptent par dizaines dans le secteur de Lévis. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Fermetures de routes

Dans la région de Montréal, l'autoroute 13 Nord à Laval a été fermée en début d'après-midi, après qu'un camion transportant de l'huile végétale se soit renversé sur la chaussée.

Toujours en mi-journée, de nombreuses routes étaient encore fermées en raison de la neige et de la mauvaise visibilité. C’est notamment le cas de l’A-20 et de la route 132 entre Lévis et Montmagny.

À Québec, l'A-440 Dufferin-Montmorency est fermée entre la côte de la Potasse et le boulevard François-De Laval.

Toujours à Québec, deux conducteurs ont été interpellés pour avoir emprunté des autoroutes alors que la circulation y était interdite.

Toutes les traverses du Saint-Laurent (Matane-Goubout, Matane-Baie-Comeau et Rivière-du-Loup-Saint-Siméon) sont également fermées.

La traverse Québec-Lévis est ouverte ainsi que celle de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine.

De nombreux vols à destination de villes ontariennes et américaines ont été annulés à l'aéroport Montréal-Trudeau. De son côté, VIA Rail a averti ses clients que ses liaisons de train pourraient subir des retards en raison de ces conditions hivernales.

Des vols sont aussi annulés aux aéroports Pearson et Billy Bishop de Toronto où les opérations de déneigement se poursuivent après le passage de la tempête mardi.

Des déneigeurs sont à pied d'oeuvre sur la colline du Parlement. Photo : Radio-Canada

Écoles fermées

La majorité des écoles et universités sont fermées au Québec. Il en va de même au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard ainsi qu'en Nouvelle-Écosse.

En Ontario, la neige et le vent ont aussi forcé la fermeture de plusieurs écoles et universités. Les transports scolaires ont été annulés dans l'est de la province. Le sud ontarien n'a pas été épargné avec, là aussi, des fermetures d'écoles et d'universités.