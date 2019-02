Tempête sur les Maritimes : déplacements non recommandés par endroits

Les déplacements ne sont pas recommandés sur les principales routes du sud et de l'ouest du Nouveau-Brunswick à cause de la neige et de la poudrerie, notamment la Transcanadienne (route 2), de Moncton à Edmundston, et la route 1 sur toute sa longueur.

De nombreuses routes dans les Maritimes sont enneigées ou partiellement enneigées, selon les sites Internet 511 des ministères provinciaux du Transport.

La Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ) indique qu'il y a d'ailleurs eu six sorties de route depuis mardi soir au Nouveau-Brunswick. Personne n'a été blessé, mais la GRCGendarmerie royale du Canada recommande tout de même aux automobilistes d'être prudents.

La route 11 au Nouveau-Brunswick, n'était pas encore déneigée mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Mona Landry

Il y a des routes qui sont couvertes de neige. Il y a des rafales de vent qui vont contribuer à une visibilité réduite. On conseille toujours aux gens de rester au courant de la situation. Suivez les bulletins de météo. Suivez aussi les consignes des autorités locales. Si c’est déconseillé de prendre la route, écoutez ces conseils-là, évitez les déplacements non essentiels , recommande Shawn Berry, porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.

La tempête rend les routes glissantes, mais ce cycliste tient bon. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

L'Organisation des mesures d'urgence de la Nouvelle-Écosse indique que les routes de la province sont glissantes. Prévoyez, prenez votre temps et permettez une plus grande distance d'arrêt , recommande-t-elle sur Twitter.

La Ville de Moncton signale que tout son équipement de déneigement est déployé dès 8 h, et que le déneigement des principaux trottoirs se poursuivra toute la journée. Elle demande aux automobilistes d’éviter de garer leur véhicule le long des rues.

La Ville d'Halifax recommande aux automobilistes de ralentir et de garder une bonne distance entre leurs véhicules sur les routes. Elle conseille aux piétons de porter des vêtements qui les rendent plus visibles.

Certains profitent de la tempête pour faire du ski de fond. Photo : Radio-Canada / Guy R. LeBlanc

Plusieurs vols matinaux sont annulés dans les aéroports de Charlottetown, Moncton et Halifax.

Les départs des traversiers de la société Marine Atlantique prévus pour mercredi soir en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve sont annulés.

Beaucoup de neige à venir

Le Nouveau-Brunswick peut recevoir de 20 à 40 cm de neige durant cette tempête, l’Île-du-Prince-Édouard de 20 à 30 cm, et la Nouvelle-Écosse de 15 à 25 cm, estime Environnement Canada.

Des vents forts, du grésil et de la poudrerie sont aussi au rendez-vous.

Les autorités recommandent la plus grande prudence sur les routes aux automobilistes. Photo : CBC/C

La tempête devrait s’estomper durant la nuit.

De nombreux établissements fermés

Toutes les écoles francophones et anglophones sont fermées dans les trois provinces.

Au Nouveau-Brunswick, les trois campus de l'Université de Moncton sont aussi fermés pour la journée, ainsi que d'autres établissements universitaires et collégiaux, de nombreux bureaux gouvernementaux et des entreprises.

La poudrerie fait des siennes à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / François-Pierre Dufault

Plusieurs universités, collèges, bureaux gouvernementaux et entreprises sont aussi fermés en Nouvelle-Écosse.

À l'Île-du-Prince-Édouard, le Collège de l'Île, le Collège Holland et l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard sont également fermés.