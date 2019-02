Plus d'élèves et moins d'argent à la Division scolaire Louis Riel

La Division scolaire Louis Riel doit faire face à un nombre croissant d'élèves et un financement plus faible du gouvernement manitobain cette année. C'est ce qui ressort de son budget préliminaire pour 2019-2020 présenté mardi soir à Winnipeg.

Pour son directeur général, Christian Michalik, la priorité reste l’embauche d’enseignant et d’auxiliaires : « Financièrement, on est limité cette année. On a coupé dans les budgets opérationnels et réduit le nombre de personnes qui travaillent au bureau divisionnaire. »

Avec 40 écoles, dont 15 d’immersion française, la Division scolaire Louis Riel doit répondre à une hausse de ses effectifs de 330 élèves pour l'année 2019-2020.

La hausse du financement de la province est de « seulement 1,2 % cette année, précise Christian Michalik. En comptant l'inflation, ce n’est pas assez et on ne peut pas dépasser 2 % des impôts fonciers ».

En effet, le gouvernement provincial a fixé une limite pour réduire le coût de la scolarité sur les ménages.

La Division scolaire Louis Riel peut néanmoins compter sur une forte croissance de la population dans certains quartiers. « L’accroissement de certains secteurs comme Sage Creek nous permet de minimiser l’impact, mais ce n’est pas suffisant », estime le directeur général.

D’autant que cette croissance amène des problèmes d’effectifs dans les classes alors que la division tente de les maintenir à une vingtaine d’élèves.

Ainsi, la récente école Sage Creek va devoir devenir une école de maternelle à la 6e année plutôt que jusqu’à la 8e année comme il était prévu.

On n’a pas assez de place, les jeunes de la 7e et 8e vont commencer leur secondaire à Windsor Park et au collège Béliveau, précise Christian Michalik. Sans deuxième école pour Sage Creek, ça va demander beaucoup de sacrifice ».

Pour le budget 2019-2020, le financement de la province représente moins de la moitié du financement total de la division.