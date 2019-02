La MRC du Fjord-du-Saguenay donne le feu vert au projet de terminal maritime

Le règlement a été adopté au début de la séance publique qui se déroulait mardi soir à Saint-Félix-d’Otis.

Des membres de la Coalition Fjord souhaitaient que les élus votent contre le règlement permettant la tenue d'activités industrielles aux abords de la rivière Saguenay ou qu'ils le modifient pour qu'il entre en vigueur seulement lorsque Arianne Phosphate confirmera qu'elle utilisera le port.

Finalement, les citoyens membres du groupe n’ont pas pu interpeller les élus avant l’adoption du règlement. Ils se questionnent sur la démocratie.

Très déçu parce qu’il y avait au moins une cinquantaine de personnes dans la salle qui étaient là pour ça et qui voulaient que la MRC en prenne acte. On le répète, on n’est pas totalement contre le projet, ce n’est pas le but de polariser et de faire une grosse opposition. Nous, ce qu’on dit, c’est qu’il doit y avoir une logique là-dedans. Il doit y avoir un principe que s'il n’y a pas de mine, il n’y a pas de port et là il n'y a rien qui nous confirme ça , a souligné le co-porte-parole de la coalition, Adrien Guibert-Barthez.

De son côté, le préfet de la MRC, Gérald Savard, rappelle qu’il y a eu une consultation publique avant que les élus se prononcent sur ce projet.

Il ajoute que les citoyens présents ont pu s’exprimer à la fin de la séance lors de la période de questions.