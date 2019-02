Reddit : craintes de censure après un investissement du géant chinois Tencent

Des utilisateurs de Reddit craignent que l'investissement de 150 millions $ US du géant technologique chinois Tencent dans l'entreprise puisse restreindre la liberté d'expression sur le populaire site de partage de liens.

Reddit a annoncé avoir amassé 300 millions $ en fonds auprès de sociétés d’investissement, dont la moitié provient de Tencent.

À l’aide de ces nouveaux fonds, Reddit entend prendre une plus grande place sur le marché international de la publicité en ligne, et compétitionner avec Facebook et Google.

Mais certains adeptes de la plateforme de discussion en ligne voient d’un très mauvais œil l’annonce de l’investissement d’un groupe chinois, craignant que cela puisse rendre la plateforme vulnérable à une forme de censure. Tencent possède notamment WeChat, un système de messagerie chinois immensément populaire qui applique les règles de censure de Pékin.

Le site Reddit, tout comme Facebook ou Twitter, par exemple, est par ailleurs inaccessible en Chine en raison de cette censure d’État.

Winnie l'ourson interdit?

En guise de protestation, de nombreux utilisateurs ont publié des images interdites en Chine, dont des photos des manifestations de la place Tiananmen en 1989, ou des images de Winnie l’ourson. Le mignon personnage est devenu un ennemi des censeurs chinois après que des blogueurs l’ont comparé au président Xi Jinping.

« Vu que Reddit a accepté un investissement de 150 millions $ d’un géant de la censure chinoise, je crois qu’il serait bien de publier cette photo de Winnie l’ourson avant que nos glorieux seigneurs décident qu’on ne puisse plus le faire », a écrit un utilisateur dans un message accompagnant une image de l’ours de fiction.

Capture d'écran d'une publication sur Reddit Photo : Capture d'écran Reddit

Ces craintes seraient toutefois exagérées, selon un expert interrogé par la BBC.

« Tencent a investi dans des centaines de compagnies, et il y a eu peu d’intérêt ou d’implication de la part de l’État chinois », a affirmé Sam Reynolds, un analyste en technologie basé à Taipei.

Tencent a des investissements dans de nombreuses entreprises du domaine de la technologie, dont le créateur du populaire jeu Fortnite, Epic Games, et Snap, entreprise qui possède le réseau social Snapchat.