EN PHOTOS - Dans l'oeil de la tempête hivernale

On attend beaucoup de neige, #OttVille, et les équipes travailleront sans arrêt. Tout d’abord, les camions à ordures-chasse-neige dégageront la neige & épandront du sel sur les artères principales. On dégagera ensuite les trottoirs les arrêts d’autobus. https://t.co/wAf5rpjj8T