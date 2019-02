Ottawa veut réduire l'impact de la fonte du pergélisol dans le Nord

Le réchauffement climatique, a affirmé le ministre, se fait particulièrement sentir dans les territoires du Nord.

Les changements climatiques sont plus rapides dans le Nord que partout ailleurs sur la planète et cela a des effets sur la glace de mer, la couverture de neige et le pergélisol. Le changement climatique peut avoir d’importantes répercussions sur l’infrastructure et endommager les routes, les autoroutes et les aéroports.

Marc Garneau, ministre des Transports