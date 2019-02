Le CRÉPAS est à la recherche du meilleur employeur de la région

Les jeunes de la régions sont invités à inscrire leur employeur au concours. Le seul critère : il doit se démarquer en termes de conciliation travail-études.

Ils vont avoir à se rendre sur la page Facebook du Carrefour jeunesse-emploi le plus proche de chez eux. Il y a des publications qui sont en ligne à partir d'aujourd'hui. Ils doivent aller identifier en commentaire leur employeur de choix. Par la suite, il y a un formulaire à remplir , explique Claudia Boudreault, agente de développement au Carrefour jeunesse-emploi.

Trois employeurs seront ensuite choisis par les carrefours jeunesse-emploi pour devenir ambassadeurs en persévérance scolaire.

On va commencer par aller les rencontrer. On va regarder ceux qui ressortent le plus. On va se déplacer en milieu de travail. On va aller valider l'intérêt. C'est sûr que s'il y a une motivation, ça va être plus facile , ajoute Claudia Boudreault.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journée de la persévérance scolaire qui se dérouleront jusqu'à vendredi.