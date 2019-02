La Haute-Côte-Nord inaccessible pour une famille française?

Le ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, a annoncé qui ferait table rase avec 18 000 dossiers d'immigration non traités, dont fait partie celui de Laure Marandet et de sa famille.

Originaire de Lyon, en France, Mme Marandet a entrepris des démarches pour immigrer précisément sur la Haute-Côte-Nord, il y a plus de trois ans, après être tombée en amour avec la région .

Après avoir rempli les nombreux documents que requiert une demande de résidence permanente et subit ce qu’elle qualifie de silence radio de la part du gouvernement, Mme Marandet ne sait toujours pas si son dossier sera jeté, mais les intentions du gouvernement l'inquiète.

Je ne pouvais pas croire que c'était possible de nous faire ça après trois ans de démarches. On a fait vraiment tout ce qu'on nous a demandé de faire. On s'est plié en quatre pour obtenir tellement de documents. Qu'on ne se donne même pas la peine d'ouvrir notre dossier et qu'on nous dise, réappliquez par un autre système, refaites tous vos documents, reprenez tout à zéro, c’est décourageant, décourageant.

Laure Marandet