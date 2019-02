Où trouver les grandes sculptures du Festival cette année

Les organisateurs veulent que le parc du Voyageur soit, cette année ,« le plus beau dans l’histoire du Festival avec de grandes et belles sculptures », affirme le gérant du marketing et des communications, Nicolas Audette.

Il y aura donc davantage de grandes sculptures décoratives pour la tenue du Festival, et on mettra davantage en valeur le Symposium international de sculptures sur neige, indique-t-il.

Les sculptures sur neige qui ornent habituellement certains sites de Winnipeg seront en revanche moins nombreuses. On en trouvera six plutôt que les huit habituelles.

Les lieux où sont situées les grandes sculptures du Festival du Voyageur cet hiver. Photo : Radio-Canada

Nicolas Audette explique que les coûts relatifs aux sculptures sont en général absorbés avec l’aide de commanditaires, mais les deux derniers hivers ont rendu ces derniers plus hésitants à desserrer les cordons de leur bourse. Les conditions météorologiques en 2017 et en 2018 ont fait en sorte que les sculptures ont fondu rapidement ou qu’elles n’ont pas été belles très longtemps.

Le gérant du marketing et des communications du Festival du Voyageur, Nicolas Audette, est devant l'une des sculptures commandées par l'organisme pour souligner la fête hivernale qui commence vendredi. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

« L’imprévisibilité des conditions météo [rend] plus difficile la vente des sculptures aux commanditaires », explique Nicolas Audette.

Le Festival a pris une nouvelle initiative, cet hiver, en installant plutôt « des ceintures fléchées géantes un peu partout dans la ville ».

Il y aura deux sculptures de moins dans la ville, mais il y en aura plus dans le parc, plus belles et plus grosses. Nicolas Audette, gérant du marketing et des communications pour le Festival du Voyageur

« Les sculptures de neige, c’est de l’art éphémère qui peut durer deux mois ou une semaine. Alors, c’est difficile pour un commanditaire de justifier de telles dépenses si elles durent seulement une semaine », précise-t-il.

Les six sculptures et leurs artistes : Angle Provencher et Saint-Joseph : David MacNair et son équipe

Angle Provencher et Archibald : Matt Bohémier et Denis Vrignon-Tessier

Marion-Goulet, devant la place Dominion : Gary Tessier et André Vrignon-Tessier

Hôtel de ville : David MacNair et son équipe

Palais législatif : David MacNair et son équipe

Hôpital Saint-Boniface : Gary Tessier et Madeleine Vrignon

Outre les défis de la météo, les sculptures décoratives représentent une dépense non négligeable pour le Festival. « Il faut payer les artistes, et une seule peut prendre entre 20 et 40 heures à réaliser. Il faut payer pour le camion qui déplace la neige, pour construire la boîte et paqueter la neige », explique Nicolas Audette.

La sculpture sur neige qu'on trouve devant le Palais législatif est l'oeuvre de David McNair et de son équipe. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

Cela dit, Dame nature ayant été favorable cet hiver, il y a eu « amplement de neige et de bonnes conditions; donc, on s’attend à avoir de belles sculptures à travers la ville » ainsi que dans le parc du Voyageur, mentionne Nicolas Audette. Les festivaliers pourront s’y rendre dès vendredi soir, alors que s’ouvrira le 50e Festival.