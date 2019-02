Le crédit d'investissement pour l'Atlantique réclamé pour la Côte-Nord

Ce crédit s'applique à des achats notamment pour des entreprises des domaines agricole, minier, forestier et de la pêche.

La députée Marilène Gill entend multiplier les démarches dans les prochaines semaines pour faire bouger le ministre des Finances, Bill Morneau, sur cette question d'ici le prochain budget.

[On fera] des interventions en chambre, mais c'est certain aussi auprès des ministres, auprès du gouvernement pour pouvoir avoir des réponses à savoir les raisons qui motivaient le refus pour la Côte-Nord d'avoir accès au crédit d'impôt qui couvre l'Atlantique et même jusqu'à La Pocatière.

Marilène Gill, députée de Manicouagan