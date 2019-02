Montréal : le ramassage de la neige durera une semaine

L'heure de pointe du matin s'est relativement bien déroulée mercredi à Montréal, où la plus importante tempête de l'hiver a laissé plus de 35 centimètres sur les rues et les trottoirs. La plupart des institutions d'enseignement ont fermé leurs portes et les citoyens semblent avoir répondu au mot d'ordre des autorités qui leur suggéraient de ne pas utiliser leur véhicule.