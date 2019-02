Tempête de neige : les commissions scolaires de l'Estrie en mode veille

La Commission scolaire des Hauts-Cantons a fait l’annonce sur sa page Facebook vers 14 h mardi. La CSRS a imité sa consœur peu de temps après.

Les commissions scolaires annonceront la suspension ou non des cours et du transport scolaire au plus tard à 6 h 30 mercredi matin. Il est également possible de connaître l'état de la situation sur le site internet de Radio-Canada.

C’est la quatrième fois que la CSRS annonce un « mode veille » depuis le début de l’hiver et le sixième fois pour la CS des Hauts Cantons. La CSRS a noté trois veilles météo l’an dernier.

De 25 à 40 centimètres de neige sont prévus dans la région. La neige devrait commencer à tomber mardi en fin de journée. Les précipitations seront plus soutenues à compter de la nuit.

La neige va tomber au courant de la nuit de façon assez intense. On devrait se lever au petit matin avec environ 25 centimètres au sol , souligne le météorologue à Environnement Canada, Simon Legault.

Les déplacements risquent d'être un peu plus difficiles pour se rendre au travail mercredi matin. Surtout qu'on aura aussi de la poudrerie avec les vents qui souffleront en rafale vers 60 kilomètres à l'heure environ. Dans la matinée, on va encore accumuler de la neige , ajoute M. Legault.

Depuis le début de l'hiver, il est tombé de 170 à 250 centimètres de neige en Estrie, selon les secteurs.