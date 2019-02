Matapédia et les Plateaux seront les hôtes des Jeux des 50 ans et plus

Les quinzièmes jeux des 50 ans et plus se tiendront dans la région de Matapédia les Plateaux cette année. Plus de 1000 participants sont attendus du 13 au 16 juin.

L'objectif est de promouvoir de saines habitudes de vie et d'inciter les gens à bouger et à participer.

Une vingtaine de disciplines sont proposées, dont le baseball poches, le bridge, la course à pied, la pétanque, les quilles, le Scrabble ou le vélo de route.

Outre le volet sportif, des soirées de spectacles, de conteurs et des soirées dansantes auront aussi lieu pendant les jeux.

Pour la coordonnatrice des jeux des 50 ans et plus pour la région Gaspésie-Iles, Audrey Bastien, il s’agit d'une belle occasion pour la région. C'est cinq municipalités qui l'accueillent donc c'est une belle collaboration et une belle première. On espère pouvoir inspirer d'autres municipalités à accueillir les jeux.

On attend quand même 1000 participants […] 200 bénévoles et une grande ambiance. Audrey Bastien , coordonnatrice des jeux des 50 ans et plus pour la région Gaspésie-Iles

La flamme des Jeux des 50 ans et plus. Photo : Radio-Canada / Pierre Cotton

La mairesse de Matapédia, Nicole Lagacé, se réjouit que les municipalités se regroupent pour soutenir et présenter les Jeux. Les jeux vont rayonner dans cette belle région-là, dans nos cinq villages. Cinq villages aux couleurs tellement différentes; cinq villages où les gens ont des choses à vous raconter, des choses à vous montrer , explique-t-elle.

D'après les informations de Pierre Cotton