Une femme attaquée par un loup à Red Lake

L’attaque est survenue vers 19 h jeudi dernier près de l’Hôpital Margaret Cochenour Memorial de Red Lake.

La victime marchait avec son chien lorsqu’un gros animal noir, qu’elle a décrit comme un loup, a voulu attaquer son chien , explique le sergent Mike Golding, le porte-parole de la PPOPolice provinciale de l'Ontario pour le Nord-Ouest.

La victime a alors décidé de s’interposer pour protéger son animal de compagnie et c’est à ce moment que la bête sauvage l’a attaquée et qu’elle a subi des blessures aux jambes et au dos.

Sergent Mike Golding, responsable des relations avec les médias pour la PPO dans le Nord-Ouest