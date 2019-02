Nouvelle salle à usage multiple au centre Élisabeth-Bruyère

Les élèves du centre Élisabeth-Bruyère ont inauguré mardi matin leur nouvelle salle à usage multiple. Celle-ci comprend une récréathèque et un café étudiant.

Le projet a été lancé il y a environ un an. Près de 150 élèves, en plus des membres du personnel, pourront bénéficier de ce nouveau local.

Près de 15 élèves ont participé à la mise en place de ce projet.

Celui-ci s'inscrivait aussi dans une leur cheminement pédagogique, avec une étude de marché et des prévisions budgétaires explique l'enseignante en intégration sociale au Centre Élisabeth-Bruyère, Valérie Fournier.

Pour les étudiants qui sont directement impliqués dans le projet, c'est toute une série d'apprentissages qui est accessible à eux comme la communication, la résolution de problème, le travail avec le public et le sens de l'organisation, dit-elle. On en apprend sur le monde du travail et il développe des compétences de gestion du stress.

Pour la leader étudiante du projet Christelle Bourgoin-Leclerc, le travail effectué au cours des derniers mois représente un bel accomplissement.