La femme qui lance des chaises d’un gratte-ciel vers l’autoroute identifiée

Les policiers ont choisi de ne pas dévoiler son nom pour le moment. Ils lui suggèrent de se rendre.

L’incident a été filmé et partagé sur les médias sociaux. L’immeuble en question semble être situé sur le boulevard Bremner et donner sur l’autoroute Gardiner et le boulevard Lake Shore.

David Hopkinson, porte-parole du service de police de Toronto, a déclaré à CBC News que la police avait parlé à la femme ou à une personne qui la représentait. Il a ajouté que le public avait grandement collaboré à l’identification de la femme et que l’incident avait suscité l’indignation générale.