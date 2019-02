Le premier aréna de la Beauce entièrement détruit par un incendie

Le feu a débuté en fin d'avant-midi et s'est propagé rapidement dans les murs et la toiture. Le maire de Saint-Prosper se désole de voir l'ampleur des dommages. « Il n'y a plus d'aréna. C'est un tas de débris qui brûle d'à peu près huit pieds de haut. C'est complètement brûlé, à terre. Il ne reste plus rien », affirme Richard Couet.

L'incendie aurait été causé par une explosion durant une opération de remplissage de propane. Les flammes se sont rapidement propagées aux murs et à la toiture. Une colonne de fumée était visible de loin.

« Il y a un nuage de fumée noire et grise. On voit le feu qui sort de l'entretoit. Il y a d'autres pompiers qui s'en viennent. On entend les sirènes, ça crie dans le village », racontait une citoyenne de Saint-Prosper aux premières loges, Maryse Morin.

Il y avait une équipe de hockey de la Polyvalente des Abénaquis qui s'entraînait quand l'incendie s'est déclaré. Les élèves de deuxième et troisième secondaires ont tous été évacués à temps.

« Il y a beaucoup de fumée, c'est très, très noir et on est environ à 700 m de l'aréna. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait une pelle mécanique qui mettait les murs de l'aréna par terre », affirme le directeur de la Polyvalente, Pierre Rodrigue.

« On ne récupérera même pas leurs choses. Ils sont sortis dehors en patins. Toutes nos activités d'hiver viennent de s'arrêter d'un coup sec. On n'a pas de plan B pour l'instant », ajoute le maire.

Premier aréna en Beauce

L'aréna de Saint-Prosper est le premier aréna construit en Beauce, en 1967. L'immeuble avait une structure en bois. Il s'agit d'un ancien hangar à avions qui a été transporté de Mont-Joli pour être converti en aréna.

« Le bâtiment avait des poutres de bois extraordinaires. Le bois était sec. C'est pour ça que ça a tant brûlé », raconte Richard Couet.

Les pompiers de Saint-Prosper sont épaulés par ceux des municipalités de Sainte-Aurélie, de Saint-Côme-Linière, de Saint-Georges et de Saint-Benjamin.

Des bâtiments voisins ont été évacués, mais ne sont pas en danger.

Les flammes menacent toujours le centre culturel, qui est relié à l'aréna.

Le maire ne fonde pas beaucoup d'espoirs de pouvoir le préserver.

« J'espère qu'on va le sauver, mais je vous dirais que bien lucidement, le centre culturel va aussi être une perte totale », estime Richard Couet.

Un nouvel aréna est cependant déjà en construction et doit être prêt à l'été 2019.