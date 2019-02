Des équipements neufs grâce à Opération Enfant Soleil

Opération Enfant Soleil remet plus de 41 000 $ aux hôpitaux d'Amqui, de Matane ainsi qu'à une garderie de Matane. L'hôpital de Rimouski profite aussi d'un don de plus de 20 000 $.

L'argent servira à des services dédiés aux enfants.

Près du tiers de ce montant est réservé pour Amqui.

Dans la Vallée de la Matapédia, l'argent servira à acheter un tire-lait électrique ainsi qu'un lit chauffant avec un système pour aider un enfant en détresse lors de la naissance, explique Louis-Philippe Lehoux, chef de service à l'hôpital d'Amqui. Les appareillages qui sont en place commencent à être désuets, commencent à avoir de l’âge. Donc, pour être up to date, pour avoir l’équipement à la fine pointe de la technologie on a besoin de ça. Parce que les équipements qui sont trop vieux, il vient un certain point où on n’est plus capable de les réparer.

Opération Enfant Soleil a versé 10 000 $ en don à l'hôpital de Matane. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

À l'hôpital de Matane, le don de 10 090 $ dollars permettra d'acheter une civière et un chariot pédiatrique. Ces équipements assureront une meilleure sécurité et de meilleurs soins aux enfants.

La garderie des Minis Explorateurs achètera avec le don d'un peu plus de 5145 $ des jeux qui permettront aux jeunes de développer des habiletés motrices.

À l'Hôpital de Rimouski du CISSS du Bas-Saint-Laurent, c'est 20 638 $. Un montant qui permettra de faire l'acquisition d'un lève-patient avec pesée intégrée et d'un CPAP, un appareil pour aider les nouveau-nés en détresse respiratoire.