Un survivant du Pensionnat Sainte-Anne reçoit l’Ordre du Canada

Edmund Metatawabin est un conservateur du savoir traditionnel vénéré et un guide pour la Première Nation de Fort Albany , résume un communiqué de l’Ordre du Canada.

L'Ordre du Canada Photo : Gouvernement du Canada

L’Ordre souligne en particulier son travail en tant qu’auteur et conférencier.

Dans son autobiographie intitulée Up Ghost River: A Chief’s Journey through the Turbulent Waters of Native History, M. Metatawabin témoigne des sévices qu’il a subis au Pensionnat autochtone Sainte-Anne.

Les documents d’une enquête de la Police provinciale de l’Ontario décrivent des agressions sexuelles généralisées, l’utilisation d’une chaise électrique, ainsi que de la violence corporelle à coups de câble. Photo : Collection Edmund Metatawabin/Université Algoma

L’ancien chef a passé huit ans de son enfance dans cette institution, où la violence corporelle et les agressions sexuelles étaient courantes.