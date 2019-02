En point de presse à Winnipeg, M. Trudeau a dit regretter que l'ex-ministre de la Justice ne lui ait pas fait part personnellement des problèmes qu'elle aurait pu constater dans la gestion du dossier SNC-Lavalin.

Le commissaire fédéral aux conflits d'intérêts et à l'éthique a annoncé qu'il ouvrait une enquête sur des allégations voulant que le gouvernement libéral ait fait pression sur le ministère de la Justice pour aider la firme d'ingénierie dans le cadre des poursuites intentées contre l'entreprise.

« Nous avons suivi toutes les règles, toutes les normes en place par rapport à l’indépendance judiciaire », a insisté le premier ministre.

Justin Trudeau est-il prêt à lever le secret entourant ces conversations? En réponse à cette question, M. Trudeau a rappelé qu’il avait demandé au nouveau ministre de la Justice de s'intéresser à cet aspect des choses.

J’ai demandé à notre ministre de la Justice et procureur général de me donner des recommandations là-dessus, mais nous soulignons qu’il faut faire attention aux conséquences négatives de cette décision, étant donné qu’il y a deux procès actuellement en cours, qui touchent justement ces enjeux-là.

Mme Wilson-Raybould a annoncé mardi matin qu'elle démissionnait de son poste de ministre, tout en demeurant députée de Vancouver Granville. Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, assumera ses responsabilités de ministre des Anciens Combattants sur une base intérimaire.

« C'est avec le cœur lourd que j'ai offert ma lettre de démission au premier ministre et aux membres du Cabinet », a-t-elle écrit sur Twitter.

Son départ est survenu un jour après que Justin Trudeau a suggéré, tandis qu'il se trouvait en Colombie-Britannique, que Mme Wilson-Raybould aurait démissionné du Conseil des ministres si elle avait senti qu'elle faisait l'objet de pressions indues.

« Dans notre système de gouvernement, le fait qu'elle soit toujours membre du Cabinet devrait parler de lui-même », arguait-il lundi, en marge d'une annonce faite à Vancouver et lors de laquelle Mme Wilson-Raybould, pourtant députée locale, brillait par son absence.

Le premier ministre a été mis au courant de la démission de Jody Wilson-Raybould en soirée lundi, selon le directeur des communications de son Cabinet.

Le tweet de la députée libérale a été envoyé mardi à 11 h 34. Au même moment, le premier ministre tenait une réunion d'urgence de son Cabinet. Comme les députés ne siègent pas à Ottawa cette semaine, certains membres du Conseil des ministres ne sont pas dans la capitale fédérale. La réunion s'est donc tenue, pour certains, par téléphone. Elle n'a duré que quelques minutes, le temps d'annoncer aux troupes le départ de la ministre.

Nommée ministre de la Justice en 2015 par Justin Trudeau, Jody Wilson-Raybould a été rétrogradée le 14 janvier dernier lors d'un remaniement ministériel et a hérité du portefeuille des Anciens Combattants.

Elle se trouve au cœur d'une controverse rapportée il y a une semaine par le quotidien Globe and Mail, selon laquelle le premier ministre ou de proches collaborateurs du gouvernement auraient fait pression afin qu'elle négocie une entente évitant un procès criminel dans le dossier de fraude et de corruption de SNC-Lavalin. Justin Trudeau a démenti ces informations.

Le Commissariat fédéral aux conflits d'intérêts a cependant annoncé qu'il ferait enquête.

Si SNC-Lavalin était reconnue coupable au terme d’un procès, la firme pourrait être bannie pendant 10 ans de tout contrat public fédéral.

En février 2015, le gouvernement fédéral, à la lumière d’une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a accusé SNC-Lavalin d’avoir versé des millions de dollars de pots-de-vin, entre 2001 et 2011, à des responsables du gouvernement libyen pour garantir l’obtention de contrats publics dans le pays.

En tant que ministre de la Justice et procureure générale, Jody Wilson-Raybould était alors responsable des poursuites menées au nom du gouvernement.

D’après le reportage du Globe and Mail, le bureau du premier ministre aurait fait pression sur la ministre pour éviter les conséquences négatives d'un procès criminel sur les employés, les fournisseurs, les sous-traitants et les retraités de la firme de génie montréalaise.

Mme Wilson-Raybould n'a pas évoqué de raisons particulières pour justifier son départ du Cabinet mardi, mais dans la lettre de démission publiée sur son site Internet, elle fait référence à cette controverse. « Je suis consciente que les Canadiens aimeraient que je m'exprime sur des sujets qui se sont retrouvés dans les médias au cours de la dernière semaine », écrit-elle.

Elle précise avoir retenu les services du juge à la retraite de la Cour suprême Thomas Albert Cromwell afin de savoir ce que la loi lui permet de commenter publiquement dans cette affaire.

Pour le néo-démocrate Alexandre Boulerice, ce passage de la lettre de démission de Mme Wilson-Raybould évoque sa volonté de faire la lumière dans cette affaire.

On sent dans la lettre, le mot qu’elle a envoyé, qu’elle cherche à retrouver sa liberté de parole. […] On sent qu’elle cherche les moyens de ne pas se mettre les pieds dans les plats, mais de pouvoir raconter sa version de l’histoire.

Alexandre Boulerice, député et lieutenant québécois du Nouveau Parti démocratique, en entrevue à ICI RDI