Transformer la vision envers les jeunes en trouble d'apprentissage

Le fils de Janette Bertrand, Martin Lajeunesse, dyslexique et hyperactif, promet un témoignage drôle et touchant.

Il souhaite transformer la façon dont sont perçus les jeunes aux prises avec des difficultés d'apprentissage.

Comment j'ai réussi à passer au travers de la vie malgré des troubles d'apprentissages. Je suis un homme heureux, j'ai une famille, j'ai une petite business et ça va bien, malgré quelques écueils quand j'étais jeune. Ce qui m'a sauvé, c'est le regard d'amour que les parents, les professeurs et certains patrons ont eu pour moi , raconte Martin Lajeunesse.

Quand on a des troubles d'apprentissage on est souvent très intelligent, mais il faut les valoriser ces forces-là et moi j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui ont misé dessus (ces forces-là).