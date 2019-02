Élection partielle à Saint-Pierre-Jolys mercredi

L'élection partielle dans le village de Saint-Pierre-Jolys, au Manitoba, aura lieu mercredi. Darryl Harder et Justin Kehler tenteront de succéder à la conseillère municipale Francine Roy, dont le poste est vacant depuis le 23 novembre.

Selon le maire du village, Raymond Maynard, la priorité des habitants et du conseil municipal est de réduire les impôts des contribuables.

« C’est un sujet qui intéresse tout le monde », affirme-t-il.

Il s’agit aussi de l’une des priorités du candidat Darryl Harder, pour lequel le développement économique est une question primordiale.

M. Harder vit depuis 10 ans à Saint-Pierre-Jolys et est propriétaire d'une entreprise de construction.

Selon lui, une économie plus forte permettra d'attirer plus d'entreprises et de réduire les impôts pour les habitants.

Bien que Raymond Maynard ne soit pas convaincu que ces objectifs soient réalisables, il dit que la Municipalité pourrait mettre en place d’autres mesures pour faire épargner les habitants.

« Si nous installons des bornes d’incendie, tous les résidents et les compagnies qui sont à 300 mètres des bornes pourront épargner sur leurs frais d’assurance », affirme-t-il.

Cependant, il reste ouvert aux contributions du nouveau conseiller municipal.

« Une personne de plus apporte de nouvelles idées », explique le maire.

L’autre candidat au poste de conseiller, Justin Kehler, est lui aussi propriétaire d’une entreprise en construction. Il s'est installé à Saint-Pierre-Jolys, avec sa famille, il y a sept ans.

Il se définit comme quelqu'un qui aime interagir avec les gens et s'impliquer dans la communauté.

S'il est élu, il promet d'accorder la priorité à la mise à niveau des infrastructures vieillissantes.

Élection mercredi

Le maire du village rappelle que, pour voter, il faut avoir habité à Saint-Pierre-Jolys depuis au moins six mois et être inscrit sur la liste électorale.

Ceux qui ne sont pas sur la liste devront présenter une pièce d'identité.

Le bureau de vote sera installé dans les locaux de l'administration municipale et sera ouvert de 8 h à 20 h.

Trente personnes ont déjà voté par anticipation.