Moules zébrées dans le lac Memphrémagog : une campagne de sensibilisation déployée

Les efforts se poursuivent pour lutter contre la moule zébrée dans le lac Memphrémagog , une espèce envahissante. Les actions mises en place au cours de l'été 2018 donnent de bons résultats, mais la MRC invite les citoyens et les plaisanciers à « redoubler d'efforts » puisque la bataille n'est pas gagnée.

La sensibilisation est la clé pour limiter la prolifération des moules zébrées, selon la MRC de Memphrémagog. D'ailleurs, une campagne ayant pour thème nettoyer, vider, sécher sera lancée au mois d'avril.

La préfète de la MRC, Lisette Maillé, souligne que le lac Memphrémagog appartient à tout le monde, il est de la responsabilité de tous de faire quelque chose pour le lac . Plusieurs personnes présentes lors d'une séance d'information, tenue mardi, ont fait part de leurs inquiétudes face à la situation.

La MRC et ses partenaires disent avoir fait beaucoup de travail depuis l'été dernier. Les plaisanciers ont été sensibilisés à l'importance de laver les embarcations avant d'accéder à un plan d'eau.

Des échantillons ont été prélevés dans la région. Des colonies de moules zébrées ont été repérées dans la section nord du lac Memphrémagog, entre la pointe de Gilbraltar et la baie de Magog. On en retrouve aussi dans la rivière Magog et le lac Magog. Pour l'instant, il n'y a pas de trace de l'espèce envahissante dans le lac Massawippi.

Nettoyage

Des corvées auront lieu pour enlever manuellement les boules zébrées et les éliminer de façon sécuritaire. Les plaisanciers pourront aussi continuer à nettoyer gratuitement leur embarcation aux stations de lavage des lacs Memphrémagog et Massawippi.

La collecte des données se poursuivra cette année pour avoir un portrait clair et suivre l'évolution.