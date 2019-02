Tempête hivernale : les précipitations s'intensifient à Ottawa et Gatineau

La région d'Ottawa et de Gatineau connaît ce qui pourrait être la plus grosse tempête hivernale de l'année. Les premiers flocons ont commencé à tomber mardi en après-midi. Les précipitations se poursuivront jusqu'en journée, mercredi.

Le pire de la tempête devrait frapper Ottawa entre 18 h et minuit, alors que la région pourrait recevoir environ 15 cm en 6 heures. Le sud de l'Ontario devrait être touché plus tôt par les précipitations. Au total, jusqu'à 40 centimètres de neige sont attendus dans la région.

Une quantité à peine inférieure aux 51,2 centimètres de neige reçus le 16 février 2016.

La prudence sur les routes sera de mise, d’autant plus que les vents causeront de la poudrerie. Le Service de police d'Ottawa (SPO) recommande aux résidents d'éviter les déplacements inutiles et de remettre des rendez-vous à plus tard.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) invite les organismes fédéraux à faire preuve de flexibilité. Dans un communiqué de presse, « il a encouragé les administrateurs généraux des ministères à recourir à des modalités de travail flexibles, comme le télétravail ou les horaires variables, conformément à leurs besoins opérationnels essentiels, selon leurs obligations et en tenant compte des besoins de leurs employés ».

Une autre tempête de neige s’en vient.



Êtes-vous prêt?



Soyez prévoyant et évitez les déplacements inutiles. Si vous avez des rendez-vous non urgent, songez à les remettre à plus tard. #ONtempête #ottcircule pic.twitter.com/UF2rlNQidp — Ottawa Police (@OttawaPolice) 11 février 2019

Le conseil municipal de la Ville d’Ottawa sera annulé mercredi en raison de la tempête de neige.

Tous les points figurant à l’ordre du jour de la réunion du 13 février 2019 seront examinés lors de la prochaine réunion du conseil municipal qui aura lieu le 27 février 2019 , a précisé la Ville par voie de communiqué.

J'invite tous les employés de la Ville à discuter avec leur gestionnaire pour voir s'ils peuvent travailler de la maison. Ceci rendra la tâche plus facile à nos équipes de déneigement, qui sont déjà débordées , a indiqué le maire Jim Watson en ouverture d'une rencontre sur le train léger.

Les usagers d'OC Transpo devront faire preuve de patience, puisque la tempête pourrait entraîner des retards et des déviations pour les autobus, dont ceux du service ParaTranspo.

Gatineau sur le pied de guerre

Le conseiller municipal du district de Hull-Wright, Cédric Tessier, a indiqué mardi en conférence de presse que les équipes de déneigement de la Ville vont être sur le terrain dans les prochains jours, probablement 5 à 6 jours.

Au total, 211 employés sont affectés aux opérations de déneigement. De ce nombre, 193 travaillent plus particulièrement à l'entretien des voies routières et des trottoirs, selon un communiqué de la Ville.

Les équipes sont appuyées par cinq compagnies sous-traitantes pour le déneigement du réseau routier dans les secteurs d'Aylmer et de Gatineau et trois autres pour le soufflage (secteurs est, ouest et centre-ville).

Lundi, la Ville a octroyé un nouveau contrat à l'entreprise Gauvreau pour le soufflage au centre-ville.

Tous nos cols bleus travaillent environ 70 heures par semaine. C’est un hiver exceptionnel pour la disponibilité des cols bleus. Cédric Tessier

La Ville ouvrira son Centre de coordination comme prévu pour les tempêtes de plus de 25 cm de neige. Ce centre regroupe les services suivants :

Service de police;

Service de sécurité incendie;

Service des travaux publics;

Service des communications;

Centres de services;

Centre d'appels non urgents;

Sécurité civile;

Société de transport de l'Outaouais (STO).

Accumulation de neige du 1er novembre au 10 février à Gatineau : 2016 - 2017 : 200,2 cm 2017 - 2018 : 204,2 cm 2018 - 2019 : 210,18 cm Source : Ville de Gatineau

4900 requêtes en lien avec le déneigement

Depuis le début de l'hiver, la Ville de Gatineau a reçu un nombre plus élevé d'appels à son centre 311 en lien avec le déneigement qu'à pareille date en 2017-2018. Entre le 1er novembre et le 10 février, le Centre d'appels non urgents 311 a reçu près de 4900 requêtes relativement aux opérations de déneigement.

L'an dernier, ce sont environ 2850 appels du genre qui avaient été traités au cours de la même période. Le nombre d'appels reçus cette année est quand même beaucoup moins élevé qu'en 2016-2017. Cette année-là, le Centre d'appels non urgents de Gatineau avait traité 6500 requêtes en date du 10 février.

Soulignons qu'une requête n'est pas nécessairement une plainte.

Avec les informations de Yasmine Mehdi et de Gilles Taillon